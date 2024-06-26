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Комісія ООН збирає інформацію про воєнні злочини росіян в Україні. Як розказати про них міжнародним експертам — покрокова інструкція

Автори:
Оксана Коваленко, Дмитро Раєвський
Дата:

Анастасія Лисиця / «Бабель»

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні збирає інформацію про повʼязані з війною злочини, скоєні після 24 лютого 2022 року. До комісії входять троє комісарів: норвежець Ерік Мьосе, колумбієць Пабло де Грейф та індійська юристка Врінда Гровер. Їм допомагає секретаріат з близько 20 співробітників — професійних слідчих у сфері прав людини та правових аналітиків. Комісія публікує звіти та робить доповідь на Генеральній Асамблеї ООН. Також комісія може передавати інформацію Міжнародному кримінальному суду або національним судам інших країн. З травня до серпня 2024 року комісія просить потерпілих і свідків злочинів розповісти про відомі їм злочини. Також свідчення можуть подати групи чи організації, які мають інформацію про злочини. Частину свідчень згодом оприлюднять у доповіді Генасамблеї та у звіті перед Радою з прав людини ООН. Розказати комісії про злочини важливо, навіть якщо про них вже відомо українським правоохоронцям. Свідчення стануть доказами для міжнародної спільноти та судів і не дозволять Росії заперечувати їх. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко поспілкувалася з членом Комісії ООН Пабло де Грейфом і розповідає, як подавати заяви та що саме для цього потрібно. Це досить просто.

Про які саме злочини варто повідомляти комісії

Комісія займається серйозними та системними порушеннями. Одне з її завдань — визначити моделі поведінки чи патерни злочинів. Переважно комісію цікавлять:

Якщо злочин не підпадає під жодну з категорій, свідчення все одно варто надати. Рішення про те, чи підпадає він під вимоги комісії, ухвалять слідчі.

Independent International Commission of Inquiry on Ukraine / «Бабель»

Independent International Commission of Inquiry on Ukraine / «Бабель»

Як подати заяву

Є два шляхи:

Важливо! Свідчення не збирають постійно. Строки обмежені, бо комісія має опрацювати всю отриману інформацію й встигнути підготувати звіти. На сайті комісії є окремий розділ з назвою «Call for submissions» з посиланням на усі деталі. Якщо мандат комісії продовжать наступної весни, то вона оголосить про наступний збір заяв.

Ще раз про безпеку

Комісія захищає всю інформацію, повʼязану з потерпілими та свідками злочинів. Особисті дані розкривають виключно за згодою заявників.

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