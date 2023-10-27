ЦАХАЛ розширює наземну операцію в секторі Гази та посилює бомбардування ексклаву

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Ізраїльські військові посилили авіаудари в секторі Гази протягом останніх кількох годин і планують розширити наземну операцію.

Про це на пресконференції повідомив речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.

«Повітряні сили завдають дуже значних ударів по наземних цілях», — сказав він, додавши, що сьогодні ввечері наземні сили розширять свою активність.

Видання нагадує, що протягом останніх двох днів піхотні сили й танки ЦАХАЛ провели обмежені рейди в сектор Гази. Хагарі каже, що ЦАХАЛ і надалі завдаватиме ударів по місту Газа й прилеглих районах на півночі Гази, і знову закликає палестинців евакуюватися на південь сектора Гази.

«Ми готові захищатися на всіх аренах. Ми діємо, щоб захистити інтереси безпеки держави Ізраїль», — сказав він.