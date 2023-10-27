Майже 600 цивільних із Запорізької області перебувають у полоні російських військових

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Близько 600 цивільних жителів Запорізької області наразі перебувають у полоні російських військових. Ідеться про офіційно зареєстровані випадки.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За даними адміністрації, полонених утримують і на тимчасово окупованій території, і на території рф.

«Якщо людина була повʼязана зі Збройними силами України, то їх зазвичай тримають у Ростові-на-Дону чи ще десь у тюрмах, а якщо затримали цивільного, то їх тримають у слідчих ізоляторах чи на підвалах», — сказав голова ОВА.