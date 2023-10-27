В Іспанії за 90 років понад 200 тисяч дітей зазнали сексуального насильства з боку духовенства

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З 1940 року понад 200 тисяч неповнолітніх в Іспанії зазнали сексуального насильства з боку римо-католицького духовенства.

Про це пише The Guardian із посиланням на дані незалежної комісії.

У межах опитування вісім тисяч людей заявили, що дітьми зазнали сексуального насильства з боку представників духовенства. Загальної кількості опитаних комісія не назвала, але додала, що насильства зазнали 0,6% з них.

Ця цифра дорівнює приблизно 200 тисячам дорослого населення Іспанії, яке становить приблизно 39 мільйонів.

За останні 20 років Римо-католицьку церкву сколихнула низка скандалів по всьому світу, повʼязаних із сексуальним насильством, часто за участю дітей.

«На жаль, протягом багатьох років існувало певне бажання заперечувати зловживання або бажання приховати чи захистити кривдників», — заявив національний омбудсмен Іспанії Анхель Габілондо на пресконференції.

Комісія критикує реакцію церкви на випадки жорстокого поводження з дітьми, називаючи її «недостатньою», та рекомендує створити державний фонд для виплати репарацій жертвам.

Коли комісія почала роботу

У березні 2022 року парламент Іспанії переважною більшістю голосів схвалив створення незалежної комісії на чолі з омбудсменом, щоб розслідувати обвинувачення в сексуальному насильстві над «беззахисними хлопцями та дівчатами» в католицькій церкві.

Католицька церква Іспанії, яка роками категорично відмовлялася проводити власне розслідування, відмовилася брати в ньому участь, хоча співпрацювала, надавши документи про випадки сексуального насильства, які були зібрані єпархіями.

Оскільки політичний тиск зростав, у лютому 2022 року приватна юридична фірма провела «аудит» минулих і теперішніх випадків сексуального насильства з боку духовенства, вчителів та інших осіб, пов’язаних із церквою, який має бути завершено до кінця року.

Резонансний матеріал Boston Globe

Криза церковного насильства набула міжнародного резонансу в 2002 році, коли газета Boston Globe оприлюднила інформацію про те, що священики десятиліттями чинили сексуальне насильство над дітьми, а лідери церкви приховували це.

Пізніше в США та Європі, у Чилі та Австралії повідомили про широкомасштабне жорстоке поводження з дітьми, що підірвало моральний авторитет церкви, яка налічує 1,3 мільярда вірян.

У 2021 році незалежна комісія у Франції дійшла висновку, що з 1950 року 216 000 дітей — переважно хлопчиків — зазнали сексуального насильства з боку священнослужителів.

Яка ситуація у світі

У Німеччині дослідження виявило 3 677 випадків жорстокого поводження між 1946 і 2014 роками, а в Ірландії понад 14 500 людей постраждали в дитячих установах, якими керує Католицька церква — потерпілі тоді отримали державну компенсацію.