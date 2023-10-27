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Суддю Олексія Тандира залишили в СІЗО ще на два місяці — до 25 грудня

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Святошинський районний суд Києва продовжив ще на 2 місяці запобіжний захід для судді Олексія Тандира, який у травні на блокпості збив нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Про це із зали суду повідомляє кореспондентка «Бабеля».

Тандир буде в СІЗО до 25 грудня 2023 року включно.