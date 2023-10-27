Суддю Олексія Тандира залишили в СІЗО ще на два місяці — до 25 грудня
- Автор:
- Софія Телішевська
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Святошинський районний суд Києва продовжив ще на 2 місяці запобіжний захід для судді Олексія Тандира, який у травні на блокпості збив нацгвардійця Вадима Бондаренка.
Про це із зали суду повідомляє кореспондентка «Бабеля».
Тандир буде в СІЗО до 25 грудня 2023 року включно.
- 26 травня голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер. Від 27 травня суддя Олексій Тандир перебуває у СІЗО.
- Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану спʼяніння в момент збиття нацгвардійця. Тепер йому загрожує 10 років увʼязнення.