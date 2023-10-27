Держприкордонслужба: Щодня майже сотня українців перетинають кордон з боку рф на Сумщині
- Автор:
- Ліза Бровко
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МВС
Щодня майже сто українців перетинають російсько-український кордон у пункті пропуску «Покровка» на Сумщині. Так вони повертаються з росії.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Інтерфакс.
Щодня українські прикордонники пропускають у країну майже 100 громадян України.
Хоча всі пункти пропуску на кордоні з росією і Білоруссю закриті для звичних пропускних операцій, однак українці все одно можуть повернутися через них в Україну.
«Усі громадяни України, які через війну були змушені виїхати на територію рф або з тимчасово окупованих територій до рф транзитом, на будь-якому напрямку можуть перетнути український кордон», — додав Демченко.
- 6 серпня 2023 року Мінреінтеграції офіційно заявило, що в Сумській області працює контрольно-пропускний пункт «Колотилівка — Покровка». Селище Колотилівка — це Бєлгородська область росії. Покровка — Сумська. Від КПП до Сум майже 60 кілометрів.