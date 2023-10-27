Новий спікер Палати представників США заявив, що фінансування України та Ізраїлю слід розділити

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Новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що фінансування підтримки України та Ізраїлю має здійснюватися окремо. Імовірно, він не підтримає пакет допомоги обом країнам на $106 мільярдів, який запропонував президент Джо Байден.

Про це Джонсон заявив в інтервʼю американському телеканалу Fox News, яке цитує Reuters.

Він зустрівся з Байденом у четвер, 26 жовтня, і сказав співробітникам Білого дому, що «республіканці в Палаті представників погоджуються з тим, що нам необхідно розділити ці питання».

Джонсон сказав про фінансування України: «Ми хочемо знати, яка мета, що є кінцевою метою в Україні. Білий дім цього не надав», — додав він.

«Ізраїль — це окреме питання. Ми збираємося запропонувати окремий інструмент фінансування Ізраїлю у розмірі понад $14 мільярдів, — сказав Джонсон в інтервʼю. Він зазначив, що республіканці в Палаті представників шукатимуть сфери, де можна скоротити бюджет, аби профінансувати Ізраїль.