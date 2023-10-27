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Getty Images / «Бабель»

Американська співачка Тейлор Свіфт стала мільярдеркою — її статки вже становлять $1,1 мільярда завдяки рекордному туру Eras, який передбачає 146 виступів. Про це повідомляє видання Bloomberg, яке керує власним індексом мільярдерів.

Bloomberg наголошує, що Свіфт — одна із небагатьох артистів, які досягли цього статусу лише завдяки своїй музиці та виступам. Її статки складаються з:

роялті від продажу пісень;

заробіток на Spotify і YouTube;

продажу квитків і мерчу.

Тур Eras (2023—2024 роки) може зібрати $2,2 мільярда лише від продажу квитків у Північній Америці. Це найкасовіший тур за всю історію. Він дав поштовх американській економіці завдяки численним зупинкам у містах Північної Америки. Загалом 53 концерти співачки у США цього року додали до валового внутрішнього продукту країни $4,3 мільярда.

Тейлор Свіфт на одному з концертів туру Eras у штаті Аризона, 17 березня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

У містах, де виступала Свіфт, кількість пасажирів у громадському транспорті та заповненість готелів різко зросла. У Сіетлі на концерті Свіфт її шанувальники так активно танцювали, що викликали сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу магнітудою 2,3.