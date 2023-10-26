На супутникових знімках часів Холодної війни знайшли сотні небачених раніше римських фортів

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Antiquity

Дослідники виявили 396 раніше небачених римських фортів на розсекречених супутникових знімках часів Холодної війни. Вони розташовані в Іраку та Сирії.

Про це повідомляє The Guardian.

У 1934 році французький вчений Антуан Пойдебар досліджував цей регіон за допомогою біплана. Він зафіксував 116 фортів — їх вважали частиною оборонної лінії, що захищала від атак арабів і персів.

Завдяки аерофотознімкам, зробленим в 1960—1970-х роках, стало відомо, що форти були місцем жвавої торгівлі. Вони підтримували систему міжрегіональних звʼязків і захищали каравани.

За словами вчених, подальше розсекречення даних, зокрема фотографій з літака-розвідника U2, дозволить зробити більше археологічних відкриттів.

«Ретельний аналіз цих потужних даних містить величезний потенціал для майбутніх відкриттів на Близькому Сході та за його межами», — кажуть дослідники.