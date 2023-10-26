Фонд Клуні просить прокуратуру Німеччини розслідувати воєнні злочини росіян в Україні

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Фонд Клуні «За справедливість» (The Clooney Foundation for Justice) звернувся до німецької прокуратури, щоб та розслідувала три ймовірні воєнні злочини росіян у війні проти України.

Фонд подав заяву до прокуратури Німеччини, бо вона має принцип універсальної юрисдикції — може розслідувати злочини, скоєні за межами країни та незалежно від громадянства підозрюваних і потерпілих.

У випадках, які просить розслідувати Фонд, родини загиблих і постраждалих або живуть у Німеччині, або готові приїхати, щоб дати свідчення.

Підозрювані у справі — це російські командири вищої та середньої ланки. Документи, які подав Фонд, мають докази, зібрані під час польових досліджень, дані супутникових знімків і аналіз даних із відкритих джерел.

Фонд подав детальні досьє на правопорушників і представляє інтереси 16 постраждалих і сімей загиблих. Одну зі справ подали спільно з українською правозахисною організацією Truth Hounds.

Справа №1

Російські окупанти обстріляли селище Сергіївка Одеської області ракетами Х-22, через що загинули 22 людини, ще 40 травмувалися. У зібраному досьє йдеться, що всі вони були цивільними, а застосування ракет Х-22 з малою точністю і великою потужністю може бути забороненим методом ведення війни. Відповідальність, імовірно, лежить на найвищому командуванні Головного управління Генштабу рф.

Справа №2

Затримання, тортури та вбивство чотирьох чоловіків у Харківській області в березні 2022 року. Потерпілими є родини трьох убитих, а підозрюваними — чотири командири підрозділів так званої «ЛНР» і російської армії, які контролювали навколишню територію.

Справа №3

Убивства, тортури, сексуальне насильство і пограбування на Київщині в березні 2022 року. У досьє справи внесли щонайменше 28 убивств, пʼять випадків зґвалтування, а також тортури восьми людей. Потерпілі у справі — родина одного з убитих і чоловік, якого затримували й катували. Підозрюються пʼять російських командирів.

У Німеччині інтереси потерпілих та їхніх родин представлятиме німецька адвокатка Наталі фон Вістінгаузен і юристи The Docket.

Якщо Німеччина визнає докази скоєння злочинів проти конкретних осіб переконливими, то зможе розпочати кримінальне розслідування і видати ордери на арешт підозрюваних. Після цього будуть можливі арешт, екстрадиція та притягнення їх до відповідальності. Ордери на арешт діятимуть поза межами Німеччини через системи Європолу та Інтерполу. Міжнародний кримінальний суд теж зможе видати ордери на арешт головних підозрюваних.