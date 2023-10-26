В Ізраїлі й секторі Гази зросла кількість загиблих українців

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Ізраїлі після початку війни з ХАМАС загинув 21 громадянин України, у секторі Гази — троє, серед яких дві дитини.

Про це «Бабелю» повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Також відомо, що в Ізраїлі зник безвісти один український громадянин. У секторі Гази є шестеро поранених українців, зокрема троє дітей. Їм надають медичну допомогу.

Із палестинського анклаву хочуть евакуюватися 357 українців, із яких 208 — жінки. З ними підтримують звʼязок українські дипломатичні установи. Однак контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні сектора Гази та Єгипту, через який можна виїхати, не працює.

Що відбувається в Ізраїлі?

7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю — він у відповідь розпочав контртерористичну операцію і перейшов у стан війни.

9 жовтня армія Ізраїлю повідомила, що повернула контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази, а премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував сотні терористів, але на цьому не зупиниться і перетворить на руїни «будь-яке місце, де діє ХАМАС».