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Соцмережа X (Twitter) запускає аудіо- і відеодзвінки на платформі. Нові функції поки що доступні лише для деяких користувачів.

Як пише The Verge, деякі члени редакції та інші користувачі X отримали сповіщення, коли заходили в застосунок, із таким текстом: «Аудіо- і відеодзвінки тут».

У налаштуваннях зʼявився новий перемикач «Увімкнути аудіо- і відеодзвінки». Цю функцію можна вмикати й вимикати за потреби. Телефонувати можна лише людям із вашої адресної книги, підписок або верифікованим користувачам.

X хоч і не оголосила офіційно про запуск дзвінків, проте опублікувала загадковий пост зі словами «Готові до цього...?».

Досі невідомо, наскільки широко наразі X запустив аудіо- і відеодзвінки та чи зможуть користувачі без платної підписки ними користуватися.