Парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом українського народу

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Валлійський парламент — Сенедд — підтримав резолюцію з визнанням Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомило посольство України у Великій Британії.

«Це важлива віха у відновленні історичної справедливості та підвищенні рівня обізнаності про мільйони невинних жертв!» — зазначило посольство.

Ухвалена парламентом Уельсу резолюція означає, що він вважає Голодомор «заздалегідь спланованим злочином, вчиненим і очолюваним Сталіним та радянським урядом проти народу України», та визнає його актом геноциду.

Також резолюція відзначає вирішальну роль валлійського журналіста Гарета Джонса у приверненні уваги світової спільноти до жорстокості Голодомору й підтверджує підтримку народу України в його боротьбі проти російської агресії.