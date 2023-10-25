Німеччина виділить Україні €195 млн на підтримку енергетики

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Міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце пообіцяла виділити додаткові €195 мільйонів на підтримку енергетики України.

Про це вона заявила на зустрічі з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.

За словами Шульце, тепло та електроенергія — це важливо для стійкості українців.

«Ось чому ми збільшуємо нашу підтримку критичної енергетичної інфраструктури України. Український уряд взяв на себе зобовʼязання щодо реконструкції, яка зробить країну більш стійкою та наблизить її до Європейського Союзу. Ми будемо активно підтримувати Україну у цьому», — додала вона.

Близько половини суми піде на захист енергетичної інфраструктури напередодні зими та відновлення пошкодженої енергосистеми. Зокрема, гроші отримає і «Укренерго». Регіональний фонд енергоефективності Green for Growth Fund поповнять через Банк розвитку KfW. Фонд сприяє інвестиціям малих і середніх підприємств в енергоефективність і відновлювані джерела енергії. Решту грошей спрямують на зміцнення інших українських компаній.