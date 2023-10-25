Президент Туреччини назвав ХАМАС визволителями і скасував поїздку до Ізраїлю

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Reuters / «Бабель»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував заплановану поїздку до Ізраїлю і назвав бойовиків ХАМАС «визволителями».

Про це пише турецьке агентство Anadolu.

У своїй промові Ердоган сказав, що Туреччина доклала «всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації кризи з 7 жовтня», спрямовуючи в сектор Гази гуманітарну допомогу.

«У нас немає проблем з державою Ізраїль, але ми ніколи не схвалювали звірства, скоєні Ізраїлем. З 7 жовтня Ізраїль здійснює один із найкривавіших, найогидніших і жорстоких нападів в історії проти невинних людей у ​​Газі», — додав турецький президент.

Водночас він заявив, що «ХАМАС — це не терористична організація, а визвольна та моджахедна група, яка бореться за захист своїх земель і громадян».

Президент Туреччини звинуватив Ізраїль у вбивствах дітей. За його словами, у світі «немає іншої держави чи армії, яка б продовжувала ці нелюдські дії своїми танками, гарматами та зброєю». Також він вважає, що Захід заплющує очі на «правду» через спадок «власної кривавої історії».

Реджеп Ердоган додав, що Туреччина готова стати гарантом палестинської сторони і запрошує країни організувати Міжнародну палестино-ізраїльську мирну конференцію.

Перед цим Ердоган казав, що його країна планує посилити дипломатичну роботу, щоб досягти миру між ізраїльськими та палестинськими силами. Він закликав обидві сторони уникати ескалації.

У 2022 році Ізраїль і Туреччина відновили повноцінні дипломатичні відносини. Їхнє охолодження тривало з 2010 року, коли турецька «флотилія свободи» намагалася прорвати морську блокаду сектора Гази, але її зупинили ізраїльські спецпризначенці. Тоді загинули девʼять турецьких активістів.