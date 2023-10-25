Верховний суд Японії визнав неконституційною вимогу про стерилізацію для трансгендерів

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Reuters

Верховний суд Японії визнав неконституційною вимогу про стерилізацію людей, перш ніж вони зможуть офіційно змінити стать. Закон 2003 року говорив, що люди можуть змінити свою стать тільки в тому випадку, якщо у них немає репродуктивної функції.

Про це повідомляє The Japan Times та BBC.

Рішення суд ухвалив після того, як трансгендерна жінка подала позов. Адвокат жінки стверджував, що її репродуктивна здатність вже знизилася за роки гормональної терапії, додавши, що операція спричинила фізичні страждання та ризик побічних ефектів. Її позов відхиляли Cімейний і Високий суд, тому вона вирішила звернутись до Верховного суду.

Суд заявив, що обовʼязкове видалення репродуктивних залоз є «надзвичайно інвазивною» та «надто обмежувальною» умовою для юридичної зміни статі і порушує право людини на щастя. Постанова скасовує вердикт суду 2019 року, який визнав той самий закон конституційним.

Правозахисна група Human Rights Watch називала закон «образливим та застарілим», а рішення суду — «важливою перемогою у сфері прав трансгендерів у Японії».

«Це рішення підтверджує права на здоровʼя, недоторканність приватного життя та фізичну автономію трансгендерів у Японії. Потрібні були роки судових розглядів, щоб скасувати цю образливу вимогу», — заявила Канае Дої, директор японської філії Human Rights Watch.

За даними судової статистики, з 2004 року (з моменту набуття чинності закону про трансгендерів) 11 919 людей офіційно змінили стать. Японія є однією з 18 країн, які вимагають проведення хірургічної стерилізації. Проти цієї вимоги також виступає Всесвітня організація охорони здоровʼя. Це також єдина країна Великої сімки (G7), яка юридично не визнає одностатевих союзів.