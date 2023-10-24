В Україні зʼявляться поселення — президент підписав закон

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Сергій Рістенко

Президент Володимир Зеленський підписав закон про дерадянізацію адміністративно-територіального устрою України, про що свідчить картка законопроєкту № 8263.

Проєкт закону пропонував ліквідувати чинне з 1981 року регулювання питань адмінтерустрою за радянським принципом, а натомість встановити чіткі процедури віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ і сіл та закріпити на законодавчому рівні процедуру найменування (перейменування) населених пунктів і спростити деякі адміністративно-територіальні процедури.

У документі також пропонують ввести поняття «поселення» як компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, що не має сталого складу населення. Фактично назва «поселення» замінить «селище міського типу».

Усі населені пункти з компактною забудовою і населенням понад 10 тисяч матимуть статус міста (містам, які не відповідають цьому визначенню, не планують знижувати статус).

Населені пункти, де є садибна забудова та населення понад 5 тисяч, будуть просто селищами. Усі інші населені пункти матимуть статус села.