Дослідження: Місяць може бути на 40 мільйонів років старший, ніж вважали раніше

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NASA

Науковці проаналізували місячний пил, отриманий завдяки місії «Аполлон-17» 1972 року і припустили, що Місяць може бути на 40 мільйонів років старший, ніж вважали раніше.

Про це пише The Guardian.

На думку вчених, приблизно через 100 мільйонів років після утворення Сонячної системи, космічне тіло розміром із Марс вдарилося об Землю, а згодом його частинки утворили Місяць. Спочатку поверхня супутника була розплавленою, а після охолодження океану місячної магми матеріал затвердів.

Дослідники вважали, що Місяцю приблизно 4,42 мільярда років, однак атомно-зондова томографія показала, що деякі частки місячного пилу зʼявилися понад 4,46 мільярда років тому.

Проте висновки, зроблені завдяки зразкам місячного пилу з «Аполлона», можуть не розповсюджуватися на весь місячний ґрунт, тому це питання потребує подальшого вивчення.