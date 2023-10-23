ВАКС заарештував експосадовця Державної міграційної служби. Його підозрюють у розкраданні 88 млн грн

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі про розкрадання понад 88 мільйонів гривень під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби.

Про це пише пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро і заарештував колишнього заступника голови Державної міграційної служби та підприємця.

У вересні двом експосадовцям Державної міграційної служби України повідомили про підозру в заволодінні понад 88 мільйонами гривень із держбюджету. Таку ж підозру (за ч. 5 ст. 191 КК України) отримав підприємець, громадянин росії. У 2015 році міграційна служба отримала від держави будівлю в центрі Києва, де мав бути центральний офіс. Однак його реконструкцію не завершили, а бюджет через це втратив понад 88 мільйонів гривень.