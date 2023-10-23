Суд узяв під варту водія, який на блокпості збив військового

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Шевченківський райсуд Києва на два місяці взяв під варту водія Honda Civic, який 22 жовтня близько 00:03 на смерть збив військового, що був на блокпості.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Чоловік рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги Об’їзної дороги в напрямку Броварського проспекту. Біля блокпоста він не зменшив швидкості й наїхав на військового — від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Дії водія автомобіля кваліфікували зач. 2 ст. 286 КК України, йому загрожує від 3 до 8 років увʼязнення.