Суд узяв під варту водія, який на блокпості збив військового
- Автор:
- Софія Телішевська
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Шевченківський райсуд Києва на два місяці взяв під варту водія Honda Civic, який 22 жовтня близько 00:03 на смерть збив військового, що був на блокпості.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Чоловік рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги Об’їзної дороги в напрямку Броварського проспекту. Біля блокпоста він не зменшив швидкості й наїхав на військового — від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Дії водія автомобіля кваліфікували зач. 2 ст. 286 КК України, йому загрожує від 3 до 8 років увʼязнення.
- Уночі 22 жовтня при вʼїзді до столиці в напрямку Броварського проспекту водій Хонди побачив вантажівку й різко загальмував. Через туман він не впорався з керуванням і виїхав у крайню праву смугу, де й наїхав на військовослужбовця на блокпості — той помер на місці. Драгер показав, що водій був тверезий.