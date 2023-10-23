Іспанія конфіскувала викрадені з України золоті артефакти вартістю $63,6 млн
- Автор:
- Ліза Бровко
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hazteunodelosmios / Flickr
Іспанська поліція конфіскувала старовинні золоті артефакти вартістю близько $63,6 мільйона, викрадені з України.
Про це пише Reuters.
Поліція Мадриду повідомила, що серед 11 вилучених артефактів були намиста, браслети й сережки, датовані греко-скіфським періодом між VIII і IV століттями до нашої ери.
Експонати демонстрували в київському музеї в 2009—2013 роках, а у 2016 році їх незаконно вивезли з України. Який саме був музей — не вказують. Правоохоронці розповіли, що артефакти були з підробленими документами, щоб виглядало так, ніби вони належать українській православній церкві. Назву церкви теж не зазначають.
У межах цього розслідування заарештували трьох громадян Іспанії та двох громадян України. Їх викрили, коли вони продали один із викрадених предметів — золотий пояс із головами баранів — на приватному аукціоні в Мадриді.