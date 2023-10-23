Саудівська Аравія запускає Кубок світу з кіберспорту з рекордним призовим фондом

Новини

Flickr / Igor Baikov

Саудівська Аравія оголосила про запуск щорічного Кубка світу з кіберспорту, який матиме найбільший призовий фонд в історії галузі й включатиме найпопулярніші ігри світу.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву спадкового принца країни Мухаммеда ібн Салмана.

Конкурс планують проводити в столиці Ер-Ріяді щороку, починаючи з літа 2024-го. Клуби змагатимуться в іграх різних жанрів, щоб стати чемпіоном Кубка світу з кіберспорту.

Спорт, кіберспорт та ігри — це частина плану трансформації Саудівської Аравії принца Мухаммеда ібн Салмана — «Бачення-2030». Уряд виділяє сотні мільярдів доларів на диверсифікацію економіки королівства та зменшення її залежності від нафти.

Savvy Games Group Саудівської Аравії, яка належить суверенному фонду багатства PIF, минулого року заявила, що інвестує 142 мільярди ріалів ($37,8 мільярда) в ініціативи, спрямовані на перетворення Саудівської Аравії у глобальний ігровий центр.

У плані «Бачення-2030» ідеться, що королівство створить 250 ігрових компаній на місцевому рівні (а це 39 тисяч робочих місць) і збільшить внесок сектора у ВВП Саудівської Аравії до 50 мільярдів ріалів до 2030 року.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) планує створити перші в історії Олімпійські ігри з кіберспорту.

У 2020 році Україна визнала кіберспорт офіційним видом спорту.