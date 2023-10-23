«Схеми»: Засуджений «регіонал» Єфремов утік з України до московських апартаментів за $4 мільйони

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Малолєтка Євген / УНІАН

Розслідувальний проєкт «Схеми» зʼясував, що ексочільник фракції Партії регіонів у Верховній Раді, колишній нардеп Олександр Єфремов утік з України до Москви після початку повномасштабної війни.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну ексдепутат чотири рази їздив до росії через пункт пропуску в Сумській області «Бачівськ» — у серпні та листопаді 2020 року, а також у жовтні 2021-го. Востаннє Єфремов виїхав до рф 4 лютого 2022 року і повернувся в Україну 19 лютого.

18 березня 2022 року Єфремов утік з України залізницею через контрольно-пропускний пункт «Чоп» на кордоні зі Словаччиною і досі не повернувся.

Наразі він зареєстрований у житловому комплексі «Тріумф-Палас», розташованому за адресою Москва, Чапаєвський провулок, 3. Апартаменти належать сину екснардепа Ігорю Єфремову. Квартира двоповерхова, розташована на 26 та 27 поверхах, загальною площею 466,5 кв. м і орієнтовно коштує $2,8 мільйона.

wikipedia.org

Ще одне місце проживання колишнього «регіонала», яке знайшли у медичних документах — це також апартаменти у «Тріумф-Паласі», тільки на 11 поверсі. Загальна площа — 191,8 кв. метра. Їхня вартість — близько $1,2 мільйона.

СХЕМИ / Радіо свобода

Єфремов має російський індивідуальний податковий номер і страховий номер, що дозволяє отримувати пенсію в рф. У базі російського Фонду пенсійного і соціального страхування зазначений стаж роботи Єфремова ще за часів СРСР.

СХЕМИ / Радіо свобода

СХЕМИ / Радіо свобода

Журналісти зателефонували ексрегіоналу, але він відмовився розмовляти.

За що судили Єфремова?

Наприкінці липня 2014 року Генеральна прокуратура розпочала провадження проти Єфремова за фактом зловживання владою. Він змусив керівництво державного підприємства «Луганськвугілля» укласти контракт на послуги з монтажу гірничо-шахтного устаткування з його компаніями.

Пізніше ГПУ припинила інше провадження проти Єфремова, розпочате за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. 30 липня 2016 року Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність України. Ексглава фракції Партії регіонів намагався вилетіти до Відня (Австрія).

1 серпня 2016 року Печерський районний суд Києва заарештував «регіонала» на два місяці, пізніше Апеляційний суд визнав законним арешт і залишив його чинним. Справу Єфремова цього разу розглядав Старобільський районний суд Луганської області.