Уночі росія атакувала Україну дронами та ракетою. ППО збила усі цілі

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Командування Повітряних Сил ЗСУ

Уночі 23 жовтня росія атакувала Україну авіаційною ракетою Х-59 та безпілотниками — Протиповітряна оборона збила усі 14 цілей.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

Збили:

13 безпілотників Shahed;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

1 ударний безпілотник (тип не встановили).

Shahed росіяни запустили з кримського мису Чауда, ракету Х-59 — з окупованої частини Запорізької області, а безпілотник невстановленого типу запустили з північного кордону.

Девʼять безпілотників збили над Одещиною (пошкоджена припортова інфраструктурв), а ракету — над Синельниківським районом Дніпропетровської області. Також через обстріл серйозно пошкоджено обладнання однієї з теплоелектростанцій Енергетики вже розбираються із наслідками. Люди не постраждали.

Браузер не підтримує відео Робота американського зенітно-ракетного комплексу HAWK, який вночі 22 жовтня збивав дрони. Командування Повітряних Сил ЗСУ