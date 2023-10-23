Уночі росія атакувала Україну дронами та ракетою. ППО збила усі цілі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Командування Повітряних Сил ЗСУ
Уночі 23 жовтня росія атакувала Україну авіаційною ракетою Х-59 та безпілотниками — Протиповітряна оборона збила усі 14 цілей.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил.
Збили:
- 13 безпілотників Shahed;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 1 ударний безпілотник (тип не встановили).
Shahed росіяни запустили з кримського мису Чауда, ракету Х-59 — з окупованої частини Запорізької області, а безпілотник невстановленого типу запустили з північного кордону.
Девʼять безпілотників збили над Одещиною (пошкоджена припортова інфраструктурв), а ракету — над Синельниківським районом Дніпропетровської області. Також через обстріл серйозно пошкоджено обладнання однієї з теплоелектростанцій Енергетики вже розбираються із наслідками. Люди не постраждали.
- 22 жовтня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що росіяни почали робити невстановлені безпілотники, використовуючи двигуни з AliExpress. Вони можуть нести кілька кілограмів вибухівки, точних характеристик поки немає.