Водій, який у Києві на смерть збив військового на блокпості, отримав підозру

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Національна поліція повідомила про підозру водію, який у Києві вночі на блокпосту збив на смерть військового.

Про це поліція повідомила ввечері 22 жовтня.

Водій «Хонди» отримав підозру за ст. 286 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Поліція проситиме суд арештувати водія.