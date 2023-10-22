NYT: США передадуть Ізраїлю десятки тисяч артилерійських снарядів, які обіцяли Україні

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США передадуть Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, які обіцяли передати Україні.

Про це пише американська газета The New York Times із посиланням на представника Міністерства оборони США.

The New York Times пише, що глобальні запаси 155-міліметрових снарядів та інших систем озброєння вже вичерпалися, а виробники щосили намагаються задовольнити попит, тому «будуть компроміси» в поставках для обох воєн.

За словами нинішніх і колишніх представників сфери національної безпеки США та представників Конгресу, здебільшого Україна та Ізраїль ведуть різні види воєн і мають різні можливості й потреби. Однак обом країнам від США можуть знадобитися, крім артилерійських боєприпасів, ще бомби із системою GPS-навігації та переносні зенітно-ракетний комплекси Stinger.