Міноборони затвердило жіночу білизну для військовослужбовиць
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністерство оборони поставило на забезпечення у Збройні сили України жіночу білизну.
Про це пише пресслужба Міноборони.
Жіноча білизна пройшла випробування в підрозділах ЗСУ. Її тестували військовослужбовиці протягом року, перевіряючи на функціональність, надійність, якість, зручність.
У Міноборони зазначають, що жінки позитивно оцінили матеріал білизни (бавовна та еластан), комфортний крій, розмірну сітку від XS до XL, високу посадку, еластичність.
Комплекти жіночої білизни виготовляють у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.
- Зараз військову службу проходять майже 43 тисячі жінок. Їхня чисельність у ЗСУ збільшилася на 40% проти 2021 року.
- У липні Міноборони презентувало нову літню форму для жінок. Її зробили більш підлаштованою під будову жіночого тіла.
- У грудні 2022 року стало відомо, що перші партії жіночої військової форми й білизни надійшли на тестування до кількох бригад Збройних сил України.