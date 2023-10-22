Міноборони затвердило жіночу білизну для військовослужбовиць

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Міністерство оборони поставило на забезпечення у Збройні сили України жіночу білизну.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Жіноча білизна пройшла випробування в підрозділах ЗСУ. Її тестували військовослужбовиці протягом року, перевіряючи на функціональність, надійність, якість, зручність.

У Міноборони зазначають, що жінки позитивно оцінили матеріал білизни (бавовна та еластан), комфортний крій, розмірну сітку від XS до XL, високу посадку, еластичність.

Комплекти жіночої білизни виготовляють у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.