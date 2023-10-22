Ракетний удар по «Новій пошті» під Харковом: ідентифікували тіла пʼятьох загиблих
- Автор:
- Ліза Бровко
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Фахівці ідентифікували тіла пʼятьох загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти» в селі Коротич на Харківщині. Їх удалося впізнати за зовнішніми ознаками.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків начальника відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління обласної поліції Олександр Кобилєв, передає «Суспільне».
Залишилося ідентифікувати тіло ще одного загиблого. Оскільки воно понівечене пожежею, то його збираються направити на ДНК-експертизу.
За словами Кобилєва, загиблими виявилися чоловіки середнього віку, які жили в прилеглих населених пунктах.
Також правоохоронці вилучили уламки від ракети. Поряд з терміналом «Нової пошти» не було військових обʼєктів.
- Інноваційний термінал «Нової пошти» у Харкові став четвертим інноваційним терміналом компанії та першим на сході України. Термінал отримав назву ХАІ (Харків. Автоматизація. Інновації). Він займає площу понад 19 тисяч квадратних метрів та оснащений автоматизованим обладнанням нідерландської компанії Vanderlande. Воно здатне обробляти 8 500 посилок на годину. Загальна потужність терміналу — до 20 тисяч посилок за годину.