Ракетний удар по «Новій пошті» під Харковом: ідентифікували тіла пʼятьох загиблих

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Фахівці ідентифікували тіла пʼятьох загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти» в селі Коротич на Харківщині. Їх удалося впізнати за зовнішніми ознаками.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків начальника відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління обласної поліції Олександр Кобилєв, передає «Суспільне».

Залишилося ідентифікувати тіло ще одного загиблого. Оскільки воно понівечене пожежею, то його збираються направити на ДНК-експертизу.

За словами Кобилєва, загиблими виявилися чоловіки середнього віку, які жили в прилеглих населених пунктах.

Також правоохоронці вилучили уламки від ракети. Поряд з терміналом «Нової пошти» не було військових обʼєктів.