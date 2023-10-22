Google має виплатити керівниці відділу $1 мільйон за гендерну дискримінацію

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Lauren Edvalson / Unsplash

У США журі присяжних визнало, що компанія Google ставиться до керівників по-різному через їхню стать, і присудило виплатити керівниці відділу Google Cloud Улку Роу компенсацію в розмірі $1,1 мільйона за гендерну дискримінацію.

Про це пише Bloomberg.

Улку Роу подала позов до суду, у якому стверджувалося, що Google платила більше чоловікам, попри їхній менший досвід, і відмовляла їй у підвищенні — в якості помсти за її скарги.

Журі з восьми присяжних постановило, що компанія Google винна Роу $150 тисяч за «біль і страждання» через дискримінацію і ще $1 мільйон як компенсацію.

Під час тижневого судового розгляду компанія стверджувала, що Роу, директорка з розробки Google Cloud, мала ті самі можливості, що й її колеги-чоловіки.

Водночас жінка розповіла, що Google дискримінував її, найнявши її на посаду нижчого рівня і заплативши їй менше, ніж чоловікам, які робили подібну роботу. Вона прийшла на роботу з 23-річним досвідом роботи у сфері фінансових послуг і технологій. Працівники-чоловіки, за її словами, з меншою кваліфікацією отримували більше за неї.