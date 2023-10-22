Сили ППО знищили три ударні дроніи і одну ракету за ніч

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У ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Сили ППО знищили за минулу добу шість дронів і одну ракету.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни здійснили вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та окупованої території Донеччини, тоді як керовану авіаційну ракету Х-59 запустили з літака Су-34 із повітряного простору окупованої території Запорізької області.

Також окупанти запустили два БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні дрони типу Shahed з району мису Чауда у Криму.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Сили та засоби Повітряних сил разом із Силами ППО знищили чотири повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БпЛа Shahed. Протягом минулої доби на півдні країни також знищили три ударні БпЛА типу «Ланцет».