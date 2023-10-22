Генштаб: За добу українські бійці ліквідували 980 окупантів

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Getty Images / «Бабель»

За минулу добу відбулося понад 80 бойових зіткнень між Силами оборони України й російським військом. Росія втратила 980 окупантів, 18 танків і 15 артилерійських систем.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку українські військові відбили понад 15 атак росіян у районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області. Тим часом на Лиманському напрямку відбили більш ніж десять атак у районах Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські бійці відбили всі атаки окупантів у районах населених пунктів Васюківка та Андріївка на Донеччині. Сили оборони України штурмують південніше Бахмуту.

На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку, але українські підрозділи тримають оборону. Безуспішно росіяни наступали в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 15 атак.

На Марʼїнському напрямку відбили понад 20 атак у районах Марʼїнки, Красногорівки та Побєди на Донеччині.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках українські захисники відбили всі атаки окупантів у районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ