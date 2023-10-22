Генштаб: За добу українські бійці ліквідували 980 окупантів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
За минулу добу відбулося понад 80 бойових зіткнень між Силами оборони України й російським військом. Росія втратила 980 окупантів, 18 танків і 15 артилерійських систем.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
На Купʼянському напрямку українські військові відбили понад 15 атак росіян у районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області. Тим часом на Лиманському напрямку відбили більш ніж десять атак у районах Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські бійці відбили всі атаки окупантів у районах населених пунктів Васюківка та Андріївка на Донеччині. Сили оборони України штурмують південніше Бахмуту.
На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку, але українські підрозділи тримають оборону. Безуспішно росіяни наступали в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 15 атак.
На Марʼїнському напрямку відбили понад 20 атак у районах Марʼїнки, Красногорівки та Побєди на Донеччині.
На Шахтарському та Запорізькому напрямках українські захисники відбили всі атаки окупантів у районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.
- У ніч на 22 жовтня росіяни атакували ударними дронами Shahed Хмельниччину. Там відпрацювала ППО, повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. Наразі немає інформаціє про постраждалих чи пошкодження цивільних обʼєктів. У своєму звіті Генштаб написав, що ППО знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три дрони Shahed.
- Увечері 21 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по терміналі «Нової пошти» у селі Коротич на Харківщині. Через це загинули шість людей, ще 16 постраждали.