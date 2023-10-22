Від обстрілу «Нової пошти» на Харківщині загинули шестеро, ще 16 постраждали

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Національна поліція України

Увечері 21 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по терміналі «Нової пошти» у селі Коротич на Харківщині. Через це загинули шість людей, ще 16 постраждали.

Про це пише поліція Харківської області.

На території терміналу перебували 22 працівники. Серед постраждалих — чоловіки віком від 19 до 43 років. Їх госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості.

Національна поліція України

Фахівці вибухотехнічної управління вилучили з місця події уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами і судмедексперти оглядають тіла загиблих.

Поліція документує наслідки воєнного злочину росіян і відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Інноваційний термінал «Нової пошти» у Харкові став четвертим інноваційним терміналом компанії та першим на сході України. Термінал отримав назву ХАІ (Харків. Автоматизація. Інновації). Він займає площу понад 19 тисяч квадратних метрів та оснащений автоматизованим обладнанням нідерландської компанії Vanderlande. Воно здатне обробляти 8,5 тисячі посилок на годину. Загальна потужність терміналу — до 20 тисяч посилок за годину.