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На третьому саміті Української формули миру буде понад 50 учасників

Автор:
Софія Телішевська
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На третій міжнародній зустрічі з імплементації Української формули миру на рівні радників із нацбезпеки і дипломатичних радників очікують понад 50 учасників. Обговорення відбудеться 28 та 29 жовтня на Мальті.

Про це 21 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський.

«Активно готуємо нову зустріч щодо формули миру — зустріч запланована вже на наступний тиждень, відбудеться вона на Мальті, — сказав президент. — Будуть представлені вагомі держави світу— перелік учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо».

Він також додав, що участь Туреччини в зустрічі підтвердив президент країни Реджеп Ердоган.

Що таке Українська формула миру

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року під час виступу перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:

У серпні на зустрічі в Саудівській Аравії були представники понад 40 держав з Європи, Близького Сходу й Азії, Африки, Північної та Південної Америки, а також посадовці ООН.