На третьому саміті Української формули миру буде понад 50 учасників

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На третій міжнародній зустрічі з імплементації Української формули миру на рівні радників із нацбезпеки і дипломатичних радників очікують понад 50 учасників. Обговорення відбудеться 28 та 29 жовтня на Мальті.

Про це 21 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський.

«Активно готуємо нову зустріч щодо формули миру — зустріч запланована вже на наступний тиждень, відбудеться вона на Мальті, — сказав президент. — Будуть представлені вагомі держави світу— перелік учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо».

Він також додав, що участь Туреччини в зустрічі підтвердив президент країни Реджеп Ердоган.

Що таке Українська формула миру

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року під час виступу перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:

радіаційна та ядерна безпека з акцентом на відновлення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції;

продовольча безпека, у тому числі захист і забезпечення експорту українського зерна до найбідніших країн світу;

енергетична безпека з акцентом на цінові обмеження на російські енергоресурси, а також допомога Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури;

звільнення всіх військовополонених і депортованих, у тому числі військовополонених і дітей, депортованих до росії;

відновлення територіальної цілісності України та підтвердження її кордонів росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, «не підлягає обговоренню»;

виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення державного кордону України з росією;

правосуддя і справедливість, включаючи створення спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинців;

запобігання екоциду — необхідність захисту довкілля з акцентом на розмінування та відновлення водоочисних споруд;

запобігання ескалації конфлікту та побудова архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включаючи гарантії безпеки для України;

підтвердження закінчення війни, включаючи документ, підписаний всіма залученими сторонами.

У серпні на зустрічі в Саудівській Аравії були представники понад 40 держав з Європи, Близького Сходу й Азії, Африки, Північної та Південної Америки, а також посадовці ООН.