Україна вночі 29 жовтня перейде на зимовий час
- Автор:
- Софія Телішевська
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Creative Commons / Pixabay
У ніч проти 29 жовтня Україна перейде на зимовий час, о 4-й ранку стрілки годинника переведуть на одну годину назад.
Таким чином, ця доба автоматично збільшиться на годину.
В Україні годинники на зимовий і літній час переводять в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.
Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».
- Перехід на літній і зимовий час регламентується постановою Кабінету міністрів, ухваленою в 1996 році. До переходу на зимовий час у жовтні українці живуть у часовому поясі UTC +3 (доводиться вставати на годину раніше). У 2021 році в Україні пропонували відмовитися від практики переведення стрілок кожні півроку, проте Верховна Рада не підтримала законопроєкт.
- Зараз близько 60 країн у всьому світі продовжують щорічно переводити годинники на годину вперед і назад. Більшість із них — у Європі. А в деяких країнах, наприклад у США, Канаді, Мексиці та Австралії, годинники переводять не на всій території.