На Одещину прилетіло 1 114 фламінго. Це найбільша кількість пернатих, зафіксована на території нацпарку «Тузлівські лимани»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
До національного природного парку «Тузлівські лимани», що розташований в Одеській області, прилетіло 1 114 фламінго.
Це найбільша кількість пернатих, зафіксована науковцями на території нацпарку. Що цікаво, ідеться про птахів, які саме прилетіли, а не загніздилися на територіях області впродовж року.
«Майже всі особини дорослі, але є і трохи цьогорічних пташенят. Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їхнього походження не вдалося), а один птах був із синім кільцем, цей гість — італієць», — йдеться в повідомленні.
- «Тузлівські лимани» — природоохоронна зона на території Білгород-Дністровського району Одеської області. Парк розташований у басейні лиманів Тузлівської групи. Там можна побачити майже 300 видів птахів, понад 40 з яких — рідкісні.