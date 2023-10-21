Між сектором Гази та Єгиптом відкрився пункт пропуску. В іноземців є шанс виїхати з ексклаву
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Між сектором Гази та Єгиптом відкрився пункт пропуску «Рафах» — єдиний, через який можуть доставляти гуманітарну допомогу ій евакуйовувати людей.
Про відкриття КПП пише Al Arabiya. Посольство США в Ізраїлі повідомляло, що пункт відкрили о 10:00 за місцевим часом.
У сектор почали прибувати перші вантажівки з гуманітарною допомогою. В іноземців зʼявився шанс виїхати з ексклаву. Там наразі перебувають щонайменше 308 громадян України, які чекають на евакуацію.
За інформацією видання «Едіот ахронот», прикордонний перехід працюватиме до 16:00.
- Раніше Bloomberg і The Wall Street Journal писали, що США і країни ЄС просили Ізраїль відкласти наземну операцію в секторі Гази, щоб домовитися про звільнення людей, яких бойовики ХАМАС захопили в заручники під час нападу на Ізраїль. Країна нібито під тиском погодилася почекати.