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Цьогоріч Радіодиктант уперше пройде 27 жовтня. Хто напише текст

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Катерина Бандус / «Бабель»

Цьогоріч Радіодиктант національної єдності вперше пройде 27 жовтня, а не 9 листопада, оскільки указом президента дату святкування Дня української писемності та мови перенесли відповідно до новоюліанського церковного календаря.

Радіодиктант наживо транслюватимуть:

Текст для радіодиктанту національної єдності напише поетеса, перекладачка, авторка прозових творів і лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Диктант матиме назву «Дороги України».

Читати текст буде актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.