Цьогоріч Радіодиктант уперше пройде 27 жовтня. Хто напише текст
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Катерина Бандус / «Бабель»
Цьогоріч Радіодиктант національної єдності вперше пройде 27 жовтня, а не 9 листопада, оскільки указом президента дату святкування Дня української писемності та мови перенесли відповідно до новоюліанського церковного календаря.
Радіодиктант наживо транслюватимуть:
- в ефірі телеканалу «Суспільне Культура»;
- на хвилях «Українського Радіо» і «Радіо Культура»;
- на YouTube-каналі «Українського Радіо»;
- на Facebook-сторінках «Суспільного».
Текст для радіодиктанту національної єдності напише поетеса, перекладачка, авторка прозових творів і лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Диктант матиме назву «Дороги України».
Читати текст буде актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.
- 28 липня Володимир Зеленський підписав указ про перенесення низки свят. Тепер День української писемності та мови відзначатимуть 27 жовтня замість 9 листопада. День Українського козацтва буде 1 жовтня, а не 14, День хрещення Київської Русі-України — 15 липня замість 28. День усиновлення відзначатимуть 17 вересня замість 30 вересня, а День Української Державності припадатиме на 15 липня замість 28, відповідно до новоюліанського церковного календаря.