«Податок на Google» за девʼять місяців приніс бюджету майже 6 мільярдів гривень

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Держбюджет з початку 2023 року отримав 5,9 мільярда гривень завдяки так званому податку на Google. Минулого року ця сума становила 4,3 мільярда.

Про це повідомив народний депутат, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За час дії відповідної норми Податкового кодексу платниками ПДВ зареєструвалися 98 нерезидентів-надавачів цифрових послуг. Вони уже сплатили державі податків на 10,2 мільярда гривень.

Найбільшими платниками ПДВ з цифрових послуг наразі є Google, Google Play і Netflix, обсяги сплати яких демонструють позитивну динаміку. Їхні платежі за період з липня по вересень зросли в іноземній валюті в порівнянні з квітнем — червнем на 5% і становили €21 мільйон.

Водночас Fenix International Limited, надавач послуг платформи OnlyFans, сплатив у поточному році майже мільйон доларів ПДВ (у 2022 році — $889 500).

Наразі триває декларування за третій квартал.