Дрони та ракети атакували військові бази США на Близькому Сході
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Дрони та ракети вночі 19 жовтня атакували дві військові бази сил США в Іраку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Ракети та безпілотники запустили по авіабазі Айн аль-Асад, на якій розміщені сили США та інших міжнародних сил. Всередині бази було чути численні вибухи.
Іракські військові заявили, що закрили територію навколо бази й розпочали пошукову операцію. За словами джерел, поки не зрозуміло, чи є жертви. Також ракети влучили по базі неподалік аеропорту Багдаду.
Офіційний представник США на умовах анонімності повідомив Reuters, що по американській базі випустили дві ракети. Одну з них перехопили, інша влучила в порожнє сховище.
Це вже четверта атака за останній тиждень на іракські військові бази, де розташовані американські війська. У середу, 18 жовтня, безпілотники атакували американські сили в Іраку, «невелика кількість військових отримала легкі поранення, хоча американським військовим вдалося перехопити збройний безпілотник».
Минулого тижня іракські озброєні угруповання, повʼязані з Іраном, пригрозили бити по базах США, якщо Вашингтон втрутиться та підтримає Ізраїль у боротьбі з ХАМАС.
Сполучені Штати мають 2 500 військовослужбовців в Іраку та ще 900 у сусідній Сирії з місією з консультування та надання допомоги місцевим силам у боротьбі з «Ісламською державою».
- 19 жовтня військовий корабель ВМС США перехопив кілька ракет біля узбережжя Ємену. Ракети випустили бойовики-хусити, які беруть участь у конфлікті в Ємені.