Reuters: Екстрадованого Північною Кореєю американського військового звинуватили в дезертирстві й зберіганні дитячої порнографії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Aрмія США звинуватила рядового Тревіса Кінга, якого КНДР екстрадувала у вересні, у низці злочинів. Загалом проти нього висунули вісім різних звинувачень.
У документах, отриманих агентством Reuters, йдеться, зокрема, про дезертирство, напад на товаришів по службі та зберігання дитячої порнографії.
Протягом кількох тижнів армія США не розголошувала, чи притягне Кінга до відповідальності. За словами американських військових, їхній пріоритет — забезпечити солдату належний догляд після двомісячного перебування в Північній Кореї.
Тепер Кінга звинувачують у дезертирстві, а також у тому, що він спонукав користувача Snapchat «свідомо та добровільно створювати дитячу порнографію». Його також звинуватили в зберіганні дитячої порнографії та у вживанні алкоголю в армії.
Мати Кінга Клодін Гейтс попросила, щоб стосовно її сина «дотримувалися презумпції невинуватості».
- Рядовий 2 класу Тревіс Кінг відсидів майже два місяці в південнокорейській вʼязниці за напад. 17 липня його звільнили та збиралися відправити додому в штат Техас, де йому потенційно загрожували додаткові військові дисциплінарні стягнення і звільнення зі служби. Кінга супроводжували в аеропорт у Південній Кореї, але під час проходу митниці він утік з аеропорту, а потім приєднався до екскурсії по демілітаризованій зоні в прикордонному корейському селі Пханмунджом.
- 27 вересня стало відомо, що Північна Корея вирішила депортувати американського військового Тревіса Кінга. 28 вересня його екстрадували до США.
- Угоду про звільнення Кінга уклали за посередництвом шведських чиновників, які поїхали до Північної Кореї та привезли його до кордону з Китаєм. Після прибуття до США його відправили до армійського медичного центру в Сан-Антоніо.