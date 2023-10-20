Reuters: Екстрадованого Північною Кореєю американського військового звинуватили в дезертирстві й зберіганні дитячої порнографії

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Aрмія США звинуватила рядового Тревіса Кінга, якого КНДР екстрадувала у вересні, у низці злочинів. Загалом проти нього висунули вісім різних звинувачень.

У документах, отриманих агентством Reuters, йдеться, зокрема, про дезертирство, напад на товаришів по службі та зберігання дитячої порнографії.

Протягом кількох тижнів армія США не розголошувала, чи притягне Кінга до відповідальності. За словами американських військових, їхній пріоритет — забезпечити солдату належний догляд після двомісячного перебування в Північній Кореї.

Reuters

Тепер Кінга звинувачують у дезертирстві, а також у тому, що він спонукав користувача Snapchat «свідомо та добровільно створювати дитячу порнографію». Його також звинуватили в зберіганні дитячої порнографії та у вживанні алкоголю в армії.

Мати Кінга Клодін Гейтс попросила, щоб стосовно її сина «дотримувалися презумпції невинуватості».