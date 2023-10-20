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Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі зі своїм хорватським колегою Маріо Баножичем, повідомляють у пресслужбі Пентагону.

«Ми цінуємо непохитну прихильність Хорватії допомозі Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвах військового обладнання — це і ваші гелікоптери Мі-8, і передове розгортання ваших сил у складі бойових груп НАТО в Польщі, Литві та Угорщині, а також ваші пожертви на гуманітарну допомогу», — сказав Остін.

У лютому видання Jutarnii list із посиланням на власні джерела писало, що Хорватія планує передати Україні 14 гелікоптерів.

У серпні премʼєр-міністр Хорватії Андрій Пленкович оголосив, що його країна виділить для України новий пакет військової допомоги на €30 мільйонів. Він також анонсував велику міжнародну конференцію, присвячену Україні, де Хорватія разом із країнами ЄС та іншими міжнародними організаціями розпочне процес допомоги в розмінуванні територій.

Крім того, Україна й Хорватія погодили експорт українського зерна через хорватські порти на Дунаї та в Адріатичному морі.