В Амстердамі секс-працівниці протестували проти перенесення кварталу червоних ліхтарів за межі міста

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Hollandse Hoogte/Shutterstock

В Амстердамі секс-працівниці протестують проти плану з перенесення кварталу червоних ліхтарів із центру міста в заміський «еротичний центр».

Про це повідомляє The Guardian.

На акцію протесту прийшли десятки людей в масках. Вони пройшли маршем вулицями до мерії, на плакатах були написи накшталт «Якщо секс-працівники не винні, то чому нас карають?».

Hollandse Hoogte/Shutterstock

Понад 20 тисяч людей підписали петицію проти перенесення кварталу червоних ліхтарів, закликаючи натомість посилити контроль над натовпом у цьому районі та поліцейський нагляд, особливо в нічний час.

Мер Фемке Халсема хоче перенести квартал червоних ліхтарів за межі міста в спеціально побудований еротичний центр, прагнучи позбавити Амстердам іміджу «міста гріхів», одночасно скоротивши кількість туристів і рівень дрібних злочинів у цьому районі. Міська рада виділила три можливі місця для еротичного центру, в якому буде 100 кімнат для секс-працівників.

Європейське агентство з лікарських засобів виявилося залученим в суперечку після того, як зʼясувалося, що одне з можливих місць для еротичного центру розташоване неподалік його штаб-квартири. Агентство висловило обурення, заявивши, що це може вплинути на безпеку людей, які працюють допізна в офісі.