ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 2025 року
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Європейський Союз продовжив режим тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.
Це дозволяє українським біженцям користуватися наступними правами в ЄС:
- місце проживання;
- доступ до ринку праці;
- медична допомога;
- освіта для дітей.
Водночас ЄС нагадує, що наявність тимчасового захисту не виключає можливості подати заяву на отримання статусу біженця чи інші форми захисту, доступні у країнах ЄС.
- 4 березня 2022 року ЄС активував директиву про тимчасовий захист для українців. 27 вересня 2023 року міністри домовилися продовжити дію тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Рішення ухвалили 19 жовтня 2023 року. Наразі в Євросоюзі зареєстровані 4,1 мільйона біженців з України.