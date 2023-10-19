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Президент підписав закон про збільшення видатків на безпеку й оборону на 322,6 мільярда гривень

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 10038, який передбачає збільшення видатків на національну безпеку та оборону на 322,6 мільярда гривень у поточному році.

Ухвалений 6 жовтня Верховною Радою документ вносить зміни до поточного державного бюджету для невідкладного фінансування першочергових заходів протидії агресії росії.

Основні збільшення:

У день ухвалення документу народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк зазначав, що цими змінами встановили два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше перевищать 3,39 трильйона, а дефіцит становитиме понад 2 трильйони.