Президент підписав закон про збільшення видатків на безпеку й оборону на 322,6 мільярда гривень

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Президент Володимир Зеленський підписав закон № 10038, який передбачає збільшення видатків на національну безпеку та оборону на 322,6 мільярда гривень у поточному році.

Ухвалений 6 жовтня Верховною Радою документ вносить зміни до поточного державного бюджету для невідкладного фінансування першочергових заходів протидії агресії росії.

Основні збільшення:

Міністерство оборони отримає ще 211 мільярдів гривень;

Міністерство внутрішніх справ — 79 мільярдів;

Міністерство соціальної політики — 16,5 мільярда;

Міністерство закордонних справ — 1,3 мільярда;

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості — 4,3 мільярда;

Служба безпеки України — 4,2 мільярда;

Головне управління розвідки Міноборони — 2,5 мільярда;

Міністерство освіти — 572 мільйони;

Державна служба спеціального звʼязку — 570 мільйонів;

Служба зовнішньої розвідки — 500 мільйонів;

Управління державної охорони — 230,5 мільйона;

Міністерство енергетики — 350 мільйонів;

Бюро економічної безпеки — 253,5 мільйона гривень.

У день ухвалення документу народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк зазначав, що цими змінами встановили два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше перевищать 3,39 трильйона, а дефіцит становитиме понад 2 трильйони.