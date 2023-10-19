Google Meet додає ефекти «краси» для відеодзвінків

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Google Meet додає нові портретні режими ретушування для відеодзвінків на смартфонах.

Про це пише The Verge.

Google заявляв, що нова функція, яка дозволить користувачам застосовувати ефекти «краси» під час відеодзвінків, — затребувана.

Корекція обличчя наразі доступна для Google Meet на мобільних пристроях для перших користувачів, а після 28 жовтня нею зможуть скоритатися більше людей. До кінця 2023 року функція буде доступна також у веббраузерах, однак лише для акаунтів Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Plus, Google One і Google Workspace Individual.

Є два портретні режими, які пропонують різні рівні вирівнювання тону шкіри, вибілення ділянок під очима та відбілювання зубів. Один режим має більш активну ретуш, а інший — слабшу.