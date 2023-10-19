Віднині перший електронний рецепт можна отримати без візиту до лікаря

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З 19 жовтня перший електронний рецепт можна отримати без візиту до лікаря. Раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань.

Тепер навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому пацієнта. Виняток — пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію.

Лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також на відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов’язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

Водночас рішення лікаря про дистанційне призначення ліків має обовʼязково відповідати галузевим стандартам у сфері охорони здоровʼя, затвердженим МОЗ.