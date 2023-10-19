У СБУ розповіли, як росіян вербують до «православних ПВК» для війни в Україні

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Служба безпеки України виявила, що керівництво Російської православної церкви створює власні приватні військові компанії в рф. За вказівками Московського патріархату ці ПВК вербують і тренують найманців для війни проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Одна з таких приватних військових компаній називається «Андріївський хрест» і діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі. У цій церкві клірики вербують прихожан в окупаційну російську армію.

Після зарахування до лав церковної ПВК, найманці проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки від інструкторів з російських спецслужб. Тренування проходять у стінах собору або на спеціальних полігонах.

Представники фінансово-промислових груп, наближені до Кремля, фінансують такі ПВК. Гроші надходять на рахунки РПЦ під виглядом благодійних внесків та пожертв на будівництво храмів.

СБУ працює над тим, щоб притягнути всіх причетних до відповідальності.