Казахстан заборонив експорт до росії товарів, які можна використовувати у війні з Україною
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Казахстан заборонив експорт до росії 106 видів товарів, які можна використовувати у військових цілях. Зокрема технологічних — дронів, мікроелектроніки тощо.
Про це повідомляє видання КазТАГ.
«Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше [до повномасштабної війни росії з Україною] реекспортувалися через Казахстан. Імпорт до Казахстану здійснюється, але експорт — ні. Вони [виробляються] не лише на Заході, а й в інших країнах», — пояснив віцеміністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв журналістам.
За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, це товари, які не вироблялися у Казахстані і росіяни намагалися отримати західні компоненти через реекспорт.
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