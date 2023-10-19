Компанія Tesla оголосила дату перших поставок пікапів Cybertruck

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Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск оголосив, що поставки електричного пікапа Cybertruck почнуться 30 листопада.

Про це повідомляє Reuters.

Також Маск заявив про труднощі з нарощуванням виробництва цих автівок. У його компанії знизився прибуток, частково через збільшення виробництва вантажівки.

«Ми вирили собі могилу з Cybertruck», — сказав Маск.

У Tesla заявили, що здатні виробляти понад 125 тисяч Cybertruck на рік, а Маск додав, що у 2025 році ця кількість може зрости до 250 тисяч. За його словами, автівку уже зарезервували мільйон покупців.

Імовірно, ціну Cybertruck оголосять на заході на заводі Tesla в Техасі 30 листопада.