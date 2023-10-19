Компанія Tesla оголосила дату перших поставок пікапів Cybertruck
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск оголосив, що поставки електричного пікапа Cybertruck почнуться 30 листопада.
Про це повідомляє Reuters.
Також Маск заявив про труднощі з нарощуванням виробництва цих автівок. У його компанії знизився прибуток, частково через збільшення виробництва вантажівки.
«Ми вирили собі могилу з Cybertruck», — сказав Маск.
У Tesla заявили, що здатні виробляти понад 125 тисяч Cybertruck на рік, а Маск додав, що у 2025 році ця кількість може зрости до 250 тисяч. За його словами, автівку уже зарезервували мільйон покупців.
Імовірно, ціну Cybertruck оголосять на заході на заводі Tesla в Техасі 30 листопада.
- 22 листопада 2019 року Маск у Лос-Анджелесі презентував новий електропікап Cybertruck. Він здатний проїжджати на одному заряді до 805 км і розганятися до 96,6 км/год за 2,9 секунди.
- Cybertruck від компанії Tesla унікальний, адже виготовлений з тієї ж сталі, що і космічний корабель SpaceX Starship. Його розміри становлять 5,8 на 1,8 метра.
- Компанія тричі переносила терміни виробництва: з кінця 2021 року на кінець 2022, потім до початку 2023, а востаннє — до середини 2023 року.
- У липні Tesla нарешті запустила серійне виробництво Cybertruck.