У Запоріжжі завершили рятувальну операцію — пʼятеро людей загинули
- Автор:
- Ліза Бровко
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Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила пошуково-рятувальні роботи в будинку в Запоріжжі, куди 18 жовтня влучила російська ракета.
Про це пише пресслужба ДСНС.
Через ракетний удар загинули пʼятеро людей, ще стільки ж травмовані. Пошукова операція тривала понад 20 годин і ускладнювалася регулярними повітряними тривогами та ризиком обвалу конструкцій.
Також надзвичайники знайшли під завалами зляканого кота, якого вивільнили та передали господарю.
Наразі рятувальники й міська аварійно-рятувальна служба продовжують розбирати аварійні конструкції будинку.
- Уночі 18 жовтня росіяни вдарили по Запоріжжю шістьма ракетами С-300, є влучання в житлову багатоповерхівку в центральній частині Запоріжжя — щонайменше пʼятеро загиблих.